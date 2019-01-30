Мадуро готов на переговоры с оппозицией

Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо запретили выезжать за пределы страны, а также заблокировали доступ к его банковским счетам. Такое решение принял Верховный суд Венесуэлы во вторник.

Оппозиционер, в свою очередь, не выразил большого удивления в связи с судебным постановлением:

"Я не исключаю возможности тюремного заключения, но я не хотел бы, чтобы это восприняли буквально. В этом нет ничего нового со стороны действующего режима, власти не в состоянии дать ответ, в котором нуждается венесуэльский народ, режим способен отвечать только репрессиями."

США в ответ на этот шаг заявили о "серьезных последствиях для тех, кто причинит оппозиционному политику вред".

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы сообщил о начале предварительного расследования в отношении Гуайдо из-за протестов, в которых погибли не менее 40 человек.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных к подчинению:

"Как главнокомандующий, я веду войска в сражении, которое мы сейчас ведем. Я рассчитываю на полную преданность всех армейских частей, дисциплину и на ваше подчинение приказам".

Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января. В этом качестве его признали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбии и ряд других стран.

Утром в среду стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании сесть за стол переговоров с оппозицией при участии международных посредников.