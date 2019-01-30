США сковали морозы

В некоторых регионах CША столбик термометра, как полагают синоптики, опустится до -53 градусов по цельсию.

Причиной такого похолодания стал морозный воздух, который движется с Северного полюса.

В этих районах США проживает более 55 миллионов американцев, и они ощутят на себе арктические холода.

Чрезвычайное положение уже введено в штатах Среднего Запада, а также в Алабаме и Миссисипи.

Власти Айовы рекомендуют местным жителям свести к минимуму пребывание на воздухе, по возможности не делать глубокие вдохи, а также оказывать помощь соседям.