Европейцы шутят над "брекситом"

"Брексит" или не "брексит"? Пока Великобритания ищет ответ на этот непростой вопрос, остальные европейцы учатся относиться к действиям британских парламентариев с юмором.

Предлагаем вам посмотреть подборку самых веселых постов из разных европейских стран на тему затягивающегося "развода" с ЕС.

В России, к примеру, шутят над планами премьер-министра Терезы Мэй и над всем понятной еще по советскому прошлому идее запасаться продуктами в ожидании пустых прилавков и инфляции.

"Когда работаешь в Еврокомиссии над Брекситом, а сам фанат Spice Girls", - пишет пользователь Instagram под "кавером" на песню "Wannabe". Считает ли автор, что британцы хотят таинственный "zig-a-zig-ah"? Возможно, мы никогда не получим ответа на этот вопрос.

Немцы шутят, что "гораздо проще было бы, если бы все страны, кроме Великобритании, вышли из ЕС и основали новый союз".

А вот еще один немецкий мем, подтрунивающий над особенностями британской демократии в вопросе "брексита": "Так, с меня хватит!": королева снова вводит абсолютную монархию".

Пользователь из Франции шутит с долей сарказма: "Бог знал, за что поселил их (британцев) на острове".

В Испании стала популярной карикатура на Мэй, которая пытается подобрать ключ к двери с надписью "брексит".

Итальянская карикатура с надписью "Дефект домино".

Надпись в центре изображения: "Вы тут".