Один погиб, шестеро ранены во время стрельбы на Корсике

Один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы на одной из улиц французского города Бастия, сообщает "Агентство Франс-Пресс", ссылаясь на источники в полиции.

Правоохранители не рассматривают версию о террористическом акте как приоритетную. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Известно, что нападение совершил шестидесятилетний мужчина. После стрельбы он заперся в своем доме, полиция ведет с ним переговоры. АФП сообщает, что мужчина ранее был судим.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (18:00 мск) в квартале Монтезоро на юге города корсиканского города Бастия. По сообщениям, среди пострадавших есть полицейский, угрозы его жизни нет.