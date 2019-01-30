Полярный вихрь бушует в США

От -14 в Чикаго, до -29 в Миннеаполисе. Рекордные холода наступили в США. Морозы и вьюгу принёс на Средний Запад полярный вихрь. В ряде штатов введён режим ЧП. Из-за непогоды отменены сотни авиарейсов. Не работает общественный транспорт. Прекращены занятия в школах: только в Чикаго 360 тысяч учеников в среду остались дома.

Снежные заносы и скользкие дороги стали причиной крупного ДТП на западе Мичигана, где столкнулись по меньшей мере 12 автомобилей.

Синоптики предупреждают: в ближайшие часы холода не отступят, в некоторых районах столбик термометра опустится до -53 градусов по Цельсию.