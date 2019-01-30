Горные ландшафты в объективе фотографа Романа Кёнигсхофера

Фотограф и путешественник Роман Кёнигсхофер (@rawmeyn) вдохновляется горными ландшафтами, и на своих кадрах показывает одни из самых красивых и труднодоступных уголков планеты.

Нордкетте, Австрия - Роман Кёнигсхофер

Роман восхищался сноубордом, что побудило его овладеть этим видом спорта.Тогда же, будучи любознательным от природы, он заинтересовался фотографией.

"Журналы о сноуборде сформировали мой стиль"

Исландия - Роман Кёнигсхофер

Его любовь к приключениям слилась с любовью к людям. «Путешествия открывают нам глаза на многое», - рассказывает он. Работы Романа свидетельствуют о его интересе к изучению незнакомых культур и традиций.

Когда его попросили описать свой стиль, он ответил: «Должно возникать ощущение реальности».

Шамони, Франция - Роман Кёнигсхофер

Его изображения взбудоражили интернет, восхитив пользователей захватывающими дух пейзажами. Фотограф всегда верен принципу: «Чем меньше, тем больше».

Пиренеи, Франция - Роман Кёнигсхофер

Мы попросили австрийского фотографа-самоучку рассказать о своём творчестве.

Как началось твоё путешествие в мире фотографии?

Все началось, когда я начал заниматься скейт- и сноубордом в возрасте 15-и лет. Я хотел запечатлеть трюки, которые делал вместе со своей командой и заинтересовался фотокамерами. Сначала я пользовался аналоговым зеркальным фотоаппаратом.

Калсой, Фарерские острова - Роман Кёнигсхофер

Что ты берёшь с собой в дорогу и какими пользуешься объективами?

Я всегда беру с собой маску для глаз и беруши, чтобы комфортно спать в любом месте. Сейчас я использую фотоаппараты Olympus OM-D E-M1 II и Sony A7rII.

Тромсё, Норвегия - Роман Кёнигсхофер

Когда ты только начал фотографировать, чего тебе больше всего не хватало?

Мне бы следовало знать, что качество отсканированных фотографий, снятых на пленочную камеру, намного лучше, чем сделанных дешевым цифровым фотоаппаратом того времени.

Ландманналаугар, Исландия - Роман Кёнигсхофер

Как бы ты описал свой стиль в фотографии?

На это ответить сложнее всего. «Фотографии, сделанные на открытом воздухе, приключения, пейзажи?» Можно сказать и так... Должно возникать ощущение реальности. Я стараюсь не усложнять свои кадры. "Чем меньше, тем больше" - это правило меня никогда не подводило.

Карвендель, Австрия - Роман Кёнигсхофер

Твоё любимое место или предмет для фотографии?

На это легко ответить. Любые горы, в которых я еще не был. Мне просто нравится находиться в горах и заниматься своим делом. Иногда приходится потрудиться, иногда все проходит легко. В любом случае, я испытываю непередаваемое удовольствие, получая уникальные фотографии мест, в которых я до этого не бывал.

Твоя любимая точка на карте Европы?

Наверное, это северная Норвегия, так как там есть не только горы, но и океан.

Твой самый запомнившийся кадр?

Фотография гор Гайслер, сделанная в Доломитовых Альпах в Италии. До этого я видел мало изображений тех мест. Теперь их в интернете огромное количество, но я редко вижу что-либо похожее на свою фотографию. Кажется, мне очень повезло с погодой...

Доломиты, Италия - Роман Кёнигсхофер

Кто тебя больше всего вдохновил на творческом пути?

Я не могу назвать одного человека. Я вырос на журналах о сноуборде, и они повлияли на моё видение кадра. Фотографы, специализирующиеся на этом виде спорта, часто бывают хорошими художниками и делают фотографии высочайшего качества. Всему, что я знаю о композиции, я научился, просто разглядывая многочисленные журналы.