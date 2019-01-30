Горные ландшафты в объективе фотографа Романа Кёнигсхофера

Фотограф и путешественник Роман Кёнигсхофер (@rawmeyn) вдохновляется горными ландшафтами, и на своих кадрах показывает одни из самых красивых и труднодоступных уголков планеты.
Роман восхищался сноубордом, что побудило его овладеть этим видом спорта.Тогда же, будучи любознательным от природы, он заинтересовался фотографией.
"Журналы о сноуборде сформировали мой стиль"
Его любовь к приключениям слилась с любовью к людям. «Путешествия открывают нам глаза на многое», - рассказывает он. Работы Романа свидетельствуют о его интересе к изучению незнакомых культур и традиций.
Когда его попросили описать свой стиль, он ответил: «Должно возникать ощущение реальности».
Его изображения взбудоражили интернет, восхитив пользователей захватывающими дух пейзажами. Фотограф всегда верен принципу: «Чем меньше, тем больше».
Мы попросили австрийского фотографа-самоучку рассказать о своём творчестве.
Как началось твоё путешествие в мире фотографии?
Все началось, когда я начал заниматься скейт- и сноубордом в возрасте 15-и лет. Я хотел запечатлеть трюки, которые делал вместе со своей командой и заинтересовался фотокамерами. Сначала я пользовался аналоговым зеркальным фотоаппаратом.
Что ты берёшь с собой в дорогу и какими пользуешься объективами?
Я всегда беру с собой маску для глаз и беруши, чтобы комфортно спать в любом месте. Сейчас я использую фотоаппараты Olympus OM-D E-M1 II и Sony A7rII.
Когда ты только начал фотографировать, чего тебе больше всего не хватало?
Мне бы следовало знать, что качество отсканированных фотографий, снятых на пленочную камеру, намного лучше, чем сделанных дешевым цифровым фотоаппаратом того времени.
Как бы ты описал свой стиль в фотографии?
На это ответить сложнее всего. «Фотографии, сделанные на открытом воздухе, приключения, пейзажи?» Можно сказать и так... Должно возникать ощущение реальности. Я стараюсь не усложнять свои кадры. "Чем меньше, тем больше" - это правило меня никогда не подводило.
Твоё любимое место или предмет для фотографии?
На это легко ответить. Любые горы, в которых я еще не был. Мне просто нравится находиться в горах и заниматься своим делом. Иногда приходится потрудиться, иногда все проходит легко. В любом случае, я испытываю непередаваемое удовольствие, получая уникальные фотографии мест, в которых я до этого не бывал.
Твоя любимая точка на карте Европы?
Наверное, это северная Норвегия, так как там есть не только горы, но и океан.
Твой самый запомнившийся кадр?
Фотография гор Гайслер, сделанная в Доломитовых Альпах в Италии. До этого я видел мало изображений тех мест. Теперь их в интернете огромное количество, но я редко вижу что-либо похожее на свою фотографию. Кажется, мне очень повезло с погодой...
Кто тебя больше всего вдохновил на творческом пути?
Я не могу назвать одного человека. Я вырос на журналах о сноуборде, и они повлияли на моё видение кадра. Фотографы, специализирующиеся на этом виде спорта, часто бывают хорошими художниками и делают фотографии высочайшего качества. Всему, что я знаю о композиции, я научился, просто разглядывая многочисленные журналы.