История Christian Dior на одной выставке

От наряда принцессы Маргарет до платья лауреата "Оскара" Дженнифер Лоуренс, в котором она блистала на красной ковровой дорожке. В Лондоне открылась выставка, посвященная французскому дому моды Christian Dior, ведущему свою историю с 1946 года.

В общей сложности более 500 экспонатов из наследия покойного кутюрье и его шести преемников представлены в Музее Виктории и Альберта с 2 февраля.

Один из самых ранних нарядов на выставке - фирменный барный костюм Dior: скульптурный приталенный белый жакет и черная плиссированная юбка. В 1947 году этот наряд революционизировал женскую одежду и был назван "новым взглядом" от Dior.

Еще одна изюминка - золотой шелковый корсет и широкополое платье Dior, сшитые специально для британской принцессы Маргарет в 1951 году. В этом наряде она позировала для своего официального портрета в честь 21-го дня рождения.

Диор умер в 1957 году в возрасте 52 лет. Тогда еще молодой Ив Сен-Лоран взял на себя роль вдохновителя модного дома, затем эту роль примеряли на себя Марк Бохан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс и Мария Грация Кьюри, которая у руля с 2016 года.