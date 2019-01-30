МРОТ в ЕС: где получают больше?

Вопрос оплаты труда - один из самых важных для граждан ЕС. О том, какие тенденции наблюдаются в этой сфере рассказал Евростат - статистическая служба Европейского союза. В Греции впервые за последние 10 лет минимальная зарплата возрастет на 11% и с первого февраля составит 650 евро без учета налогов.

Самый высокий МРОТ в Люксембурге. Жители Великого Герцогства получают 1998 евро.

Подданные Нидерландов - почти на 400 евро меньше. Минимальный размер оплаты труда в Ирландии 1563 евро. Это на сорок евро больше чем во Франции. В Южной Европе дела обстоят несколько хуже. МРОТ в Испании - 900 евро, и это с учетом повышения на 22% с января нынешнего года.

В Португалии с 2015 года минимальная зарплата повышалась несколько раз и сейчас здесь могут рассчитывать на 600 евро в месяц. Евростат отмечает, что в Португалии, так же как в Греции и Испании трудящиеся получают 14 зарплат год.

Христос Готсис, эксперт: "Все эти годы страны Южной Европы страдали из-за финансового кризиса. Португалия и Испания увеличили минимальный размер оплаты труда. Это свидетельствует о том, что теперь они начинают идти в ногу с государствами Северной Европы".

Тенденция к повышению МРОТ очевидна в в странах Центральной и Восточной Европы. В Венгрии в сентябре прошлого года МРОТ повысили на восемь процентов. Для квалифицированных работников он составляет 614 евро. Для неквалифицированных на 144 евро меньше. Правительство Польши предложило довести минимальный размер оплаты труда в нынешнем году до 525 евро, увеличив ее на 7%. В Чехии после дебатов властей с профсоюзами и представителями бизнес кругов МРОТ составит 518 евро.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини подписал декрет об увеличении минимальной зарплаты на 8%. Он составит 520 евро в месяц.