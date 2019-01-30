Шпионский музей КГБ в Нью-Йорке

«Шпионский музей КГБ» открылся в Нью-Йорке. Собиратели советской старины согласились передать свои коллекции организаторам выставки, посвящённой методам работы сотрудников спецслужб. Посетителей встречают портретами Сталина, Ленина и Дзержинского. Наряду с бюстами и плакатами в залах музея — реконструкция рабочих мест чекистов, форменная одежда, парики и накладные носы, а также образцы советской техники для прослушки и слежения.

Создатели шпионского музея КГБ уверяют, что хотели избежать вычурности и эклектики: к составлению экспозиции они привлекли историков из бывших советских стран, которые, по их мнению, хорошо знакомы с работой органов госбезопасности.