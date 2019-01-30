Италия даст причал судну с 47 мигрантами

Судну Sea-Watch с мигрантами на борту даст причал Италия. После почти двух недель ожидания 47 человек, спасённые активистами немецкой НПО, смогут сойти на берег. Об этом в среду сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте.

В данный момент судно находится недалеко от юго-восточного побережья Сицилии. Врачи организации утверждают, что некоторые пассажиры перестали принимать пищу, многие пребывают "в тяжелом эмоциональном состоянии".

Конте добавил, что после высадки мигрантов распределят между собой Италия и ещё шесть "дружественных стран". Как пишут СМИ, - это Франция, Германия, Португалия, Мальта, Румыния и Люксембург.

А между тем, в итальянском Сенате началось обсуждение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с министра внутренних дел. В августе прошлого года Маттео Сальвини на неделю отсрочил высадку 150 мигрантов, которых доставил в порт Сицилии корабль Diciotti итальянской береговой охраны. Не исключено, что глава МВД предстанет перед судом по обвинению в "насильственном удержании людей" на борту судна.