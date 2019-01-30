Бедность в Германии — масштабная проблема

Почти треть немецких безработных не может позволить себе полноценное питание. Таковы результаты исследования, проведённого по заказу левых парламентских фракций. Выводы основаны на статистике 2017-го и частично 2018-го годов.

Несмотря на то, что Германия — в числе богатейших стран Европы, обладает развитой системой социальной поддержки, недоедают более чем пять миллионов человек старше 16 лет, это 7,5% населения страны.

Более того, проблемы наблюдаются и у зарабатывающих: около трети домохозяйств не могут себе позволить внезапные расходы в масштабе около тысячи евро — вроде ремонта автомобиля или замены сломавшейся стиральной машины. 16% семей не имеют денег на то, чтобы хотя бы раз в год выехать куда-нибудь в отпуск.

Авторы исследования заключают, что бедность в Германии является не маргинальным, а весьма масштабным явлением. Они потребовали от правительства страны разработать комплексную и всеохватывающую программу борьбы с малообеспеченностью.