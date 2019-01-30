ЕС не готов уступить Лондону в вопросе об ирландской границе

ЕС не готов пересматривать условия соглашения о «брексите», в частности, положения о так называемом «бэкстопе» — о сохранении статуса границы Северной Ирландии . Об этом в ходе выступления в Европарламенте заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер:

«Соглашение о выходе (Великобритании) остается лучшим и единственно возможным. ЕС говорил так в ноябре, мы говорили об этом в декабре, мы говорили это после первого решающего голосования в Палате общин в январе. Дебаты и голосование, которые прошли вчера в Палате общин, не изменят этого. Соглашение не будет пересмотрено. Позвольте мне прояснить: вчерашнее голосование обострило угрозу беспорядочного выхода Соединённого Королевства из ЕС».

О бесперспективности новых переговоров, на которых настаивает Палата общин британского парламента, говорил и представитель ЕС Мишель Барнье:

«Дамы и господа, гарантии “бэкстоп”, о которых говорил председатель Юнкер, являются частью соглашения о выходе из ЕС, и эта сделка не будет пересмотрена. Всё очень просто: мы не будем делать ничего из того, что может ослабить наш внутренний рынок. В рамках этих переговоров мы не будем делать ничего, что могло бы угрожать будущему ЕС».

Во вторник Палата общин приняла поправку к плану «брексита», согласно которой правительство должно обсудить с Евросоюзом возможность изменения статьи о границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия. В нынешнем виде проект договора гарантирует свободу перемещения товаров и людей на острове ради сохранения статуса-кво и мира.

Критики так называемого «бэкстопа» видят в нём угрозу для экономической независимости страны и требуют найти этим положениям альтернативу либо ограничить срок их действия.