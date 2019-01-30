В Дубае награды за гендерное равенство получили исключительно мужчины

Церемонию награждения за поощрения достижений в сфере гендерного равенства, прошедшую в Дубае, тут же раскритиковали в социальных сетях: дело в том, что все награды унесли с подиума исключительно мужчины.

Как сообщает агентство Reuters, эмир Дубая, премьер и вице-президент ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактум, рассказал о «значительном прогрессе» страны в достижении равенства между мужчинами и женщинами.

Власти ОАЭ попали под град критики в социальных сетях после того, как в минувшее воскресенье (27 января) в Твиттере были объявлены победители.

«Приятно видеть, что Дубай развивает и поощряет движение за равноправие полов, но на этих фотографиях, кажется, чего-то не хватает... не пойму никак, чего именно», - написал один из пользователей сети Twitter.

«За баланс между какими полами они, позвольте спросить, борются? На фото мы видим только один пол!» - написал другой пользователь.

В соответствии с заявлением для прессы, опубликованным во вторник на веб-сайте правительства, были вручены награды за лучшую "личную поддержку гендерного баланса", лучшую "федеральную службу поддержки гендерного баланса" и лучшую "инициативу в сфере гендерного баланса".

По заявлению организаторов церемонии в пресс-релизе, цель награждения - сократить гендерный разрыв во всех государственных учреждениях и достичь баланса между мужчинами и женщинами на руководящих постах.

Позже дубайские власти разместили в Твиттере фотографии женщин, заявив, что «гордятся успехами эмиратских женщин».

Председатель совета, организовавшего церемонию награждения, - Её Высочество Маналь бин Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактум, председатель Женского Движения Дубая и супруга Его Высочества Мансура ибн Зайда Аль-Нахайяна, заместителя премьера ОАЭ и министра по внешним сношениям президента.

Правительственное управление Дубая по связям со СМИ и правительство ОАЭ никак не отреагировали на критику в комментариях социальных сетей.

ОАЭ занимает 121-е место из 149 стран в Глобальном отчёте о гендерном равенстве за 2018 год, обнародованном на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В отчёте страны оцениваются по критериям гендерного равенства в сферах образования, здравоохранения, политики и экономики.