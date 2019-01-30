"Золотой Бокюз" достался Дании

В Лионе завершились 17-е Олимпийские игры для поваров - финал престижного международного конкурса "Золотой Бокюз".

Чинция Рицци Euronews: "В нынешнем году победителем кулинарного "Оскара" стала команда из Дании. Их каре молочного теленка и овощной шартрез покорили жюри, что позволило датчанам выиграть титул во второй раз".

За право именоваться лучшим кулинаром соревновались 24 кандидата из разных стран. В этом году состязание впервые проводится без своего вдохновителя, легенды французской гастрономии Поля Бокюза. Он скончался в январе прошлого года.

Кеннет Тофт-Хансен, шеф-повар, Дания: "У меня родился сын неделю назад. И это изменило мою жизнь. И вот теперь, семь дней спустя, случилось все это... Потрясающе, здорово! Мы готовились к конкурсу 130 дней вместе с моим замечательным помощником Кристианом. И я действительно думаю, что это была командная работа, а не работа одного парня".

Вкус блюда - главное. Но, как и в большом спорте, жюри также оценивают технику и артистичность. Второе место на подиуме досталось Швеции.

По словам шеф-повара Себастьяна Гибрана, его команде до победы не хватило совсем немного: "Мы выложились 98 процентов, не хватило всего двух. Если хочешь выиграть, и быть лучше всех, может не хватить самой малости. Разумеется, мы рады второму месту. Гастрономия повсюду. Не только в Скандинавии".

Конкурс завершен. В 2020 году столицей европейского тура конкурса шеф-поваров "Золотой Бокюз" впервые станет Таллин.