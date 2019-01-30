Вспышка кори в детской клинике

Вспышка кори в австрийском Граце: по меньшей мере 13 детей, включая четырёх младенцев, заразились в педиатрической клинике. Болезнь — сам не зная того — занёс в поликлинику 15-летний подросток, ожидавший приёма в общей комнате.

По словам врачей, работающих в учреждении, в залах ожидания практически невозможно изолировать заражённых от здоровых, тем более если не знать о заражённых. Вспышка произошла больше двух недель назад, но лишь накануне выяснилось, кто стал её причиной.

В поликлинике введены карантинные меры. Поскольку корь с одной стороны чрезвычайно заразна, а с другой — её инкубационный период составляет три недели, в превентивном порядке госпитализированы находившиеся там дети. Особенно опасно это для младенцев: в Австрии прививку от кори делают после шести месяцев.