Камера для сенатора: СК добивается ареста члена СФ Арашукова

Следственный комитет России просит заключить под стражу члена Совета Федерации Рауфа Арашукова по делу об убийствах и организации преступной группировки. Сенатора задержали непосредственно на заседании палаты, как передаёт ТАСС, при участии генпрокурора и главы СКР. Спикер Валентина Матвиенко рассказала, что Арашуков пытался сбежать:

«Пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, по регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения. Я предложила ему. Он вернулся, надо отдать ему должное, сел на место, я предложила ему взять слово, для того, чтобы дать пояснения. Он от этой возможности отказался».

В Совете Федерации Рауф Арашуков представляет Карачаево-Черкесию. По версии следствия, он причастен к убийствам в 2010 г. замглавы молодежного движения и советника главы республики. В СК говорят, что задержание видного члена «Единой России» стало частью масштабной работы «по декриминализации Карачаево-Черкеской Республики».

Сам Арушуков, по данным ТАСС, настаивает на своей невиновности.

Корреспондент Euronews Галина Полонская напоминает: «Родственники убитых, знавшие, чья фамилия Арашукова упоминается в показаниях фигурантов дела, устраивали пикеты перед региональными управлениями Генпрокуратуры и Следственного комитета, писали во все инстанции требуя довести расследование до конца и наказать виновных. Громкое задержание в Совете Федерации произошло через девять лет после того, как киллеры нажимали на курок. На момент убийств Арашукову было всего 24 года. Теперь его обвиняют в организации преступного сообщества, убийствах и хищении газа».