США ввели в отношении Венесуэлы новый пакет санкций

США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы. На этот раз ограничения коснулись государственной нефтедобывающей компании "Петролеос де Венесуэла". Из объяснений американского Минфина следует, что компании США могут проводить сделки с "Петролеос де Венесуэла", но полученные от них деньги можно будет отправлять лишь на специальные счета, к которым доступ у официального Каракаса закрыт.

Джон Болтон перед брифингом для прессы в Белом доме Фото Рейтер

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пояснил, что это действия Америка предпринимает во имя будущего Венесуэлы: "Сейчас пришло время отстаивать демократические ценности и будущее процветание Венесуэлы. Я еще раз подчеркну, что сегодняшняя позиция США следующая: за безопасность персонала американской дипмиссии, за безопасность парламентариев и за безопасность президента Гуайдо отвечают военные Венесуэлы".

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо Фото Рейтер (архив)

В свою очередь лидер оппозиции Хуан Гуайдо поблагодарил международное сообщество за поддержку: "Надеюсь, что нас по-прежнему будут поддерживать и когда срок восьмидневного ультиматума нынешнему официальному Каракасу истечет. Я рассчитываю, что наша борьба за демократические ценности и за соблюдение конституционных норм будет по-прежнему находить отклик у международного сообщества, и что нам будет оказана, если это потребуется, и гуманитарная помощь".

Николас Мадуро уже заявил, что новые санкции США в отношении Венесуэлы противозаконны, он добавил, что Каракас намерен защищать свои интересы: "И мы все скажем Трампу - "Не лезь в Венесуэлу, руки прочь от Венесуэлы, Дональд Трамп, руки прочь и немедленно!".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на официальной встрече Фото Рейтер

Новая волна протестов началась после того, как Николас Мадуро был вторично возведен в должность президента страны. Как сообщается, погибли свыше трех десятков участников манифестаций, сотни были арестованы.