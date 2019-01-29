"Человека-паука" задержали в Маниле за хулиганство

Французский скалолаз Ален Робер по прозвищу «человек-паук» покорил ещё один небоскрёб. Он поднялся без страховки на одно из самых высоких зданий Манилы — GT Tower. 56-летний экстремал взобрался по фасаду до верхнего, 47-го этажа и благополучно спустился вниз, где его уже ожидали поклонники и сотрудники полиции. Француза задержали, обвинив его в нарушении общественного порядка. Как передаёт «Франс-Пресс», прокуратура должна решить вопрос о его освобождении под залог.

На счету Алена Робера уже около сотни восхождений фри-соло на небоскрёбы. В 2011 г. скалолаз покорил самое высокое здание в мире — небоскрёб «Бурдж-Халифа» в Дубае.