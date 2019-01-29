Тигр уедет, козёл останется. Амура отправляют из Приморья на Кубань: такое решение приняли региональные власти.

Хищник стал знаменит на весь мир три года назад, подружившись с козлом Тимуром: рогатый не захотел становиться добычей и даже выгнал полосатого с лежанки.

Тигр является госсобственностью — принадлежит Хабаровскому краю. В сафари-парке под Владивостоком он находился согласно договору, срок которого истёк. А собственностью парка тигр стать не может:

гендиректор КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В.П. Сысоева Андрей Долин

«Мы бы не были против того, чтобы тигр Амур остался в сафари-парке. Но на основании федерального закона, который является краеугольным камнем, государственное имущество не может быть передано коммерческой структуре».

В руководстве сафари-парка опасаются, помимо прочего, за здоровье хищника: ему предстоит переезд через всю страну и содержание в условиях, чрезвычайно стеснённых — по сравнению с огромным вольером сафари-парка.

В руководстве кубанского парка на прошлой неделе заявили, что спор пока беспредметный: речь идёт лишь о планах и намерениях, а не о заключённых договорённостях.