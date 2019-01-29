Поправка Брейди: последний шанс спасти сделку с ЕС

Большинство членов британского парламента проголосовали за поддержанную правительством поправку консерватора Грэма Брейди об изменении формулировки статуса Северной Ирландии в тексте соглашения с Европейским союзом. Это потребует дополнительных переговоров с Брюсселем, где уже дали понять, что не хотят изменять текст соглашения.

Тереза Мэй не теряет надежды убедить руководство ЕС пойти на уступки, ссылаясь на волю большинства британских парламентариев:

"В ЕС немного желающих вносить изменения в соглашение и вести переговоры будет нелегко, но в отличие от прошлого заседания на сей раз парламент дал ясно понять при каком условии он одобрит соглашение о выходе".

Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил, что эта поправка не устраняет угрозу выхода без соглашения, против которого также высказалось большинство членов парламента:

"После сегодняшних дебатов и после того как эта палата категорически отвергла вариант выхода бес соглашения, которое поддерживала премьер-министр, мы готовы выступить с нашим собственным видением того, какое соглашение с Европейским Союзом нам нужно".

Заручившись поддержкой большинства по вопросу поправки Брейди, Тереза Мэй одержала небольшую победу. Но кампанию за соглашение с ЕС она всё ещё может проиграть.

Даррен МакКэффри, Euronews: "Британский парламент и премьер-министр по-прежнему остаются в запутанном положении. По сути, как мы знаем, они не поддержат выход без соглашения, но и за соглашение они не хотят голосовать, вынуждая Терезу Мэй вновь передоговариваться о соглашении, на достижении которого она потратила 18 месяцев. На то, чтобы договориться с Брюсселем у нее остается только 2 недели. По мнению некоторых, это непосильная задача".