В Париже мигрантов выгнали из-под моста

Французские полицейские во вторник эвакуировали стихийный лагерь мигрантов на севере Парижа. По сообщениям местных СМИ, в палаточном городке недалеко от станции метро Порт-де-ля-Шапель под мостом находились около 300 беженцев. Причиной для эвакуации стали антисанитарные условия жизни обитателей поселения. По словам префекта Парижа, мигрантов отправили в различные приюты и центры временного размещения в регионе на добровольной основе.

"Они находятся в специальном центре, под крышей. Их осмотрят врачи, затем будет изучено их административное положение, в зависимости от которого, людей направят в центры временного прибывания, где будут рассмотрены их права и решится их дальнейшая судьба", - сказал префект Парижа.

Ранее за последнюю неделю в Париже были эвакуированы около 500 мигрантов из нескольких стихийных лагерей. По заявлению городских властей, в ближайшее время планируется проведение еще нескольких таких операций во французской столице. По некоторым оценкам, в других подобных поселениях проживают около 2 тысяч человек.