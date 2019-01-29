Саммит южных стран ЕС

Саммит семи южных стран Евросоюза — Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты, Франции и Португалии — состоялся в столице Республики Кипр городе Никосии. Лидеры европейских государств обсудили актуальные проблемы сообщества, в том числе и миграционный кризис. На пресс-конференции по итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что решение проблем с миграцией в регионе Восточного Средиземноморья требует человеческого подхода.

Президент Франции Эммануэль Макрон: "Сейчас у берегов Сицилии находится судно неправительственной организации Sea Watch-3 с 47 мигрантами на борту. Мы обсудили это с премьер-министром Италии, я думаю, что в этом случае необходимо полностью задействовать ту солидарность, о которой мы говорим".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, в свою очередь, отметил: "Эта ситуация, благодаря вниманию СМИ показала, что европейские механизмы не способны управлять такими явлениями. Но я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить дружественные страны, которые сегодня заявили о своей готовности рассмотреть возможность распределения мигрантов ". По словам Конте, это Германия, Франция, Португалия, Мальта и Румыния".

По итогам встречи подписан документ, в котором говорится, что в вопросах решения миграционного кризиса общая ответственность и солидарность с наиболее пострадавшими странами должны лежать в основе миграционной политики ЕС.