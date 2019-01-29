КНР: Мэн Ваньчжоу "не должна становиться заложницей"

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу "не должна становиться заложницей" напряженных торговых отношений между США и КНР. Об этом заявил ее адвокат, реагируя на предъявленные Ваньчжоу накануне министерством юстиции США официальные обвинения. Среди них - промышленный шпионаж, мошенничество, отмывание денег, нарушение санкций против Ирана и препятствование правосудию.

В Пекине заявили о политической подоплеке обвинений: "США не в первый раз используют свою государственную власть, чтобы оклеветать и раздавить китайские предприятия, задушить их в зародыше. Речь идет о политических манипуляциях", - сказал Гэн Шуан, представитель китайского МИДа.

Американо-китайские торговые переговоры и разбирательство в отношении телекоммуникационной компании Huawei "никак не связаны", заявил во вторник глава Минфина США Стивен Мнучин, а исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер на брифинге в Вашингтоне пояснил: "Еще в 2007 году сотрудники Huawei начали искажать истинную природу отношений с иранским филиалом, который называется Skycom. В компании сообщили, что Huawei продала свою долю в Skycom, но эти утверждения были ложными. На самом деле Huawei продала долю самой себе".

Во вторник Мэн Ваньчжоу должна прибыть в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия, чтобы внести изменения в документ о своем выходе под залог, сообщили канадские СМИ. Финансовый директор и дочь основателя Huawei была арестована в Ванкувере 1 декабря по запросу Минюста США.