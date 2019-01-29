Последние дни банкнот в 500 евро

С 27 января этого года 17 из 19 центральных банков стран еврозоны прекратили выпуск купюр достоинством 500 евро. Только Германия и Австрия планируют сделать плавный переход и остановят выпуск самой крупной банкноты 26 апреля 2019 года. Жители этих двух стран даже подписали петиции в знак протеста против исчезновения купюры.

После того, как банки прекратят выпуск фиолетовых банкнот, они не утратят своей силы, и ими по-прежнему можно будет расплачиваться или использовать их в качестве средства накопления. Кроме того, срок обмена купюры в Европейских банках не ограничен.

Европейский центральный банк объявил о выводе из обращения купюры номиналом 500 евро еще в мае 2016 года. Это решение было продиктовано тем, что такая купюра достаточно часто использовалась для проведения незаконных операций, связанных с коррупцией и терроризмом, позволяя незаметно провозить большие суммы денег, за что даже получила прозвище "бен Ладен".