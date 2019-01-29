"Золотой Бокюз" в Лионе

Дух соперничества. Вкус совершенства. И каре молочного теленка. В Лионе проходят 17-е Олимпийские игры для поваров - финал престижного международного конкурса "Золотой Бокюз". 24 кандидата из разных стран соревнуются за право именоваться лучшим кулинаром.

В этом году состязание впервые проводится без своего вдохновителя, легенды французской гастрономии Поля Бокюза.

"Когда мой отец организовал конкурс 32 года назад, он и подумать не мог, насколько знаменитым станет его детище. Посмотрите только на всех этих болельщиков, которые приехали в Лион поддержать свои команды", - говорит председатель "Золотого Бокюза" Жером Бокюз.

Вкус блюда - главное. Но, как и в большом спорте, жюри также оценивают технику и артистичность. Учитываются и экономность, экологичность приготовления. На хорошем счету у судей национальные нотки традиционных блюд.

"С новым регламентом у представителей развивающихся стран шансов на победу очень много. Знакомые блюда на новый лад, в соответствии с традициями национальной кухни, вполне могут привести их на подиум. В свое время страны Северной Европы и воспользовались конкурсом, чтобы написать историю своей гастрономии с чистого листа. Это было здорово", - отмечает глава международного оргкомитета конкурса Режи Маркон.

"Кухня ждет. Половина кандидатов уже закончила свое выступление. Другой только предстоит это сделать во второй день соревнований. Ставки высоки. Нам придется подождать еще несколько часов, прежде чем мы узнаем, кто же станет обладателем Святого Грааля гастрономии", - говорит корреспондент "Евроньюс" Чинза Рицци.