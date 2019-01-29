Кризис в Венесуэле: санкции и реакции

По данным ООН, в ходе массовых акций протеста в Венесуэле погибли не менее 40 человек, по меньшей мере 850 участников демонстраций задержаны, среди них около 80 детей, в том числе в возрасте 12 лет.

Об этом на брифинге в Женеве рассказал официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл:

"Поступили сообщения о том, что не менее 26 человек, согласно утверждениям, были застрелены проправительственными силами или членами проправительственных вооруженных групп во время демонстраций между 22 и 25 января. Еще по меньшей мере 5 человек были, как утверждается, убиты силами безопасности во время незаконных рейдов по домам в бедных районах".

На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их ближайшие союзники, грубо нарушая нормы международного права, взяли открытый курс на свержение законной власти в Венесуэле.

"Мы вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будем делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле", — подчеркнул он.

Во вторник Соединенные Штаты позволили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо получить контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы, которые находятся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков

Ранее Администрация США объявила о введении санкций против венесуэльской нефтедобывающей компании "Петролеос де Венесуэла".

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Белый дом использует все возможности, чтобы отрезать нелегитимный режим президента Николаса Мадуро от источников дохода.