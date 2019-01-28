У "желтых жилетов" появился лидер-мученик

Французское правительство серьезно обеспокоено субботним инцидентом, произошедшим во время акции протеста "желтых жилетов" в Париже с одним из лидеров движения Жеромом Родригесом. В ходе демонстрации он был ранен в глаз резиновой пулей, выпущенной полицейским из крупнокалиберного травматического оружия. Власти опасаются, что это происшествие может стать поворотным моментом в движении "желтых жилетов", а Родригес - новым символом борьбы.

Тем временем парижская прокуратура начала расследование инцидента. Возмущенные действиями представителей правоохранительных органов французы призывают к отставке министра внутренних дел страны. Сам пострадавший лидер "желтых жилетов" дал в больнице пресс-конференцию.

Жером Родригес, "желтые жилеты": "Я подвергся как минимум двум нападениям со стороны полицейских: мне под ноги бросили шумовую гранату, которая меня оглушила, а через три секунды мне в глаз попала резиновая пуля из LBD-40.

Я думаю, что полицейский, который стрелял в меня, сделал это умышлено. И он действительно хорошо прицелился, потому что попал прямо мне в глаз. Я уверен, что это было сделано намеренно.

Я призываю всех к спокойствию, я не призываю к какой-либо мести, к ненависти. Я хочу, чтобы все оставались спокойными, я не хочу быть символом".

Власти заявляют, что у них нет доказательств использования полицейскими резиновых пуль именно против Жерома Родригеса, и сообщают о наличии записей с уличных камер видеонаблюдения, на которых в субботу были засняты 32 выстрела из крупнокалиберного травматического оружия (LBD-40).

С начала выступлений "желтых жилетов" во Франции было открыто более 100 судебных расследований в связи с различными инцидентами, более 30 из них связаны с "серьезными травмами", полученными участниками во время демонстраций.