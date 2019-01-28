Хуан Гуайдо: "Не стреляйте в своих соотечественников"

Оппозиционные Николасу Мадуро политики официально представили законопроект об амнистии. От судебного преследования, согласно этому документу, освобождаются государственные функционеры, чиновники и военные, если они "внесут вклад в защиту конституции".

ТАСС ссылается на депутата Национального собрания Дельсу Солорсано, которая сообщила, что многие военные проявили интерес к этой юридической инициативе. У парламентариев есть сведения, что "армейские офицеры и служащие полиции разрывают связь с правительством Николаса Мадуро", - заявила Солорсано в интервью агентству.

По подтвержденной информации, военный атташе посольства Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о переходе на сторону Хуана Гуайдо и о "разрыве отношений" с Николасом Мадуро. Он также призвал своих сослуживцев признать Гуайдо в качестве ВРИО президента страны.

В свою очередь, с призывом к армии обратился и сам Гуайдо: "Сейчас не время бояться, сейчас не время отступать, сейчас время уважать венесуэльский народ, я вам приказываю - не стреляйте в своих соотечественников!".

Как только стало известно, что спикер Национального собрания Хуан Гуайдо провозгласил себя ВРИО президента, Николас Мадуро совершил визит в армейские казармы.

В Латинской Америке зачастую баланс весов в пользу того или иного политика склонялся в том случае, если его поддерживали офицеры и генералитет.

По мнению Мадуро, происходящее в охваченной тяжелейшим экономическим кризисом Венесуэле, не что иное, как попытка путча, которую поддерживают внешние, враждебные ему силы.

В ответ на выдвинутый частью европейских лидеров 26 января ультиматум, Мадуро заметил, что в таком духе вести диалог не собирается, и что если кто-то хочет уехать из Венесуэлы, он может это cделать.

"Вдобавок Венесуэла никак не связана с Европой и от нее не зависит", - заключил он.

С момента начала нового витка противостояния в стране во время манифестаций погибли по меньшей мере 30 человек, власти произвели многочисленные аресты.

Предполагается, что Хуан Гуайдо вновь призовет своих сторонников выйти на улицы, чтобы усилить давление на официальный Каракас.