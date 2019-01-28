Поправки к проекту соглашения о "брексите"

Британские депутаты во вторник проголосуют по ряду поправок к Биллю о выходе страны из состава ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй, в частности, призвала консерваторов поддержать поправку Грэма Брейди, главы Комитета 1922, объединяющего рядовых членов тори в парламенте. Он предложил исключить из соглашения о "брексите" такое понятие, как "бэкстоп", чтобы достичь договорённости, которая станет гарантией недопущения появления жёсткой границы на острове Ирландия.

Грэм Брейди объясняет: "Есть возможность выхода из ситуации, в которой проект соглашения потерпел сокрушительное поражение. С помощью относительно небольшого изменения, потому что все стороны говорят о том, что механизм "бэсктопа" может быть только временным. И, в таком случае, нужно со всей ясностью заявить о невозможности постоянной границы".

В середине января народные избранники отвергли текст проекта соглашения об условиях выхода из Евросоюза, достигнутого между Лондоном и Брюсселем. После этого премьер-министр Тереза Мэй дала депутатам возможность сформулировать свои предложения. В результате речь идет 14 поправках.

Повторное голосование по соглашению об условиях "брексита" состоится в парламенте 13 февраля.