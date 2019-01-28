Почему в Венесуэле продолжаются протесты? Отвечает журналист Euronews

С тех пор, как председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя президентом, ситуация в Венесуэле остаётся крайне напряженной.

В стране фактически установилось двоевластие. В протестах участвуют все больше и больше людей, требующих демократии и свободных выборов, но на стороне переизбранного на второй срок президента Николаса Мадуро остаётся судебная власть и высшие военные чины.

В поддержку Национальной ассамблеи и Гуайдо уже выступили США, а также большая часть стран Евросоюза и государств Латинской Америки. Россия, Сирия, Мексика, Турция и несколько других стран встали на сторону Мадуро.

Камий Бейо, венесуэльский журналист Euronews, рассказывает о политическом кризисе в стране.