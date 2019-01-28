Бастующие таксисты Мадрида заблокировали центральный проспект

Забастовка водителей такси в Мадриде в понедельник обернулась перекрытием одной из главных автомагистралей столицы. Участники акции протеста на несколько часов заблокировали проспект Кастильяна в знак протеста против действующих правил пассажирских перевозок. По их мнению, закон должен жестче регулировать деятельность агрегаторов, таких как Uber и Cabify.

В ситуацию в центре Мадрида вмешались полицейские. Десятки сотрудников правоохранительных органов приступили к эвакуации автомобилей такси. Поступали сообщения о словесных перепалках между протестующими и полицейскими, однако в итоге участники забастовки согласились разблокировать улицу.

Забастовка таксистов в Мадриде продолжается уже больше недели. В ней, по оценкам «Франс-Пресс», участвуют тысячи водителей. Организаторы заявляли, что готовы парализовать движение в городе, если власти не выполнят их требования. В Барселоне аналогичная забастовка завершилась 24 января, после того, как власти Каталонии согласились внести изменения в законодательство о работе такси.