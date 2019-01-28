В Греции впервые после начала кризиса повышают МРОТ

Правительство Греции объявило о первом за десятилетие повышении минимального размера оплаты труда. Базовая месячная ставка должна увеличиться с 586 до 650 евро — это при наличии 13 и 14 зарплаты в году. Ожидается, что изменения коснутся более 600 тысяч человек.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объяснил, что, по его мнению, «этот шаг - наименьшее из того, что можно сделать для пострадавших работников, для тех, у кого в период кризиса снижались или были урезаны доходы».

Наряду с объявлением о повышении минимального размера оплаты труда Ципрас анонсировал серию социальных реформ, которые, по его словам, должны помочь дальше уйти от мер жесткой экономии, принятых в период борьбы с кризисом. Цель правительства, по словам премьер-министра, — сделать Грецию ведущей силой в регионе.