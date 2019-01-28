Компания "Вале" под огнём критики

Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 60, сообщило в понедельник гражданская оборона штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 292 человека. Еще 382 человека были найдены живыми.

Масштаб катастрофы шокировал бразильское общество. Всё громче звучат призывы привлечь к ответственности руководство горнодобывающей компании Вале, которое обвиняют в халатном отношении к охране труда и соблюдению экологических норм.

"Президент компании «Вале» знал о рисках, которым подвергаются рабочие, – говорит механик шахты, на котрой произошла трагедия. – Но несмотря на это, он отправил их туда, потому что они не его родственники, сыновья и отцы. Он пользуется этими рабочими как одноразовой посудой".

Крупнейшая железорудная компания мира пытается спасти свою подмоченную репутацию. На её корпоративном сайте опубликовано обращение, в котором говорится о сочувствии к пострадавшим людям и заботе о природе.

Катастрофа, случившаяся 25 января не первая в истории "Вале". В 2015 г. разрушение дамбы на шахте, совладельцем которой является эта компания, привело к гибели 19 человек и масштабному загрязнению окружающей среды.

В понедельник акции "Вале" на торгах фондовой биржи Сан-Паулу потеряли четверть своей стоимости.