Вместо домика барак

Вместо домиков с трубой — бараки с колючей проволокой. В Еврейском музее Праги ко дню Холокоста — выставка детских рисунков. От большинства их авторов только рисунки и остались. Это дети, оказавшиеся в гетто и лагере в Терезине в 50 километрах от Праги.

В 1942 году туда депортировали австрийскую художницу Фридл Дикер Брандейс, которая стала преподавать детям изобразительное искусство. Работы учеников она складывала в два чемодана. Из 660 юных авторов в лагерях погибли 550.

«Это очень сильно трогает. Меня это берёт за душу, ведь мой отец тоже был в концентрационном лагере. Это яркое свидетельство, каково приходилось евреям. Мне кажется, молодым людям стоит приходить сюда и рассматривать эти рисунки — может быть, они что-то открыли бы для себя», — рассказывает посетительница.

В Терезине изначально планировалось сделать «образцовое гетто» с самоуправлением. Однако к концу войны многих из 140 тысяч его обитателей отправили в лагеря смерти, в том числе в Освенцим.

Советские войска освободили Терезин 8-го мая 1945 года.