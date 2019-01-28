Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв растет

Почти 60 человек стали жертвами прорывы плотины в Бразилии: об этом сообщают власти по ссылкой на экстренные службы. Увеличилось и число пропавших без вести - их свыше 300 .

Чуть менее двух десятков погибших опознаны, и около 200 человек удалось спасти - таков предварительный итог бедствия на востоке этой страны.

Известно, что спасатели обнаружили погребенный под многочисленными слоями глины автобус. Компания, которой принадлежало транспортное средство, опубликовала список пассажиров. Прорыв произошел в пятницу в час дня по местному времени, потоки грязи хлынули на административные здания и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали.

Вот что случившемся говорят местные жители:

- На пути потока воды и глины были парковки, столовая и офисы угольной компании. Там были люди.

- Я потерял друзей и коллег, я не могу прийти в себя от горя. Говорить об этом невозможно, слишком больно. Те, кто сумел спастись, потеряли дома, имущество, все, все абсолютно.

Известно, что дамба была построена 43 года назад, таких дамб в этом штате - несколько, называется и объем этой плотины - примерно 12 миллионов кубометров воды.

Это не первый прорыв дамбы, происходящий в Бразилии.

Предыдущий датируется 2015-м годом, и тогда потоками токсичной грязи был полностью затоплен ближайший населенный пункт.