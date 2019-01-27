Венесуэла: Мадуро требует от Европы отказаться от ультиматума

Европейские страны должны отказаться от предъявленного Венесуэле ультиматума. Об этом президент Николас Мадуро заявил в интервью турецкому телеканалу Си-эн-эн-тюрк. Ранее Нидерланды вслед за Великобританией, Германией, Францией и Испанией заявили о намерении признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

"Европа заняла высокомерную, невыдержанную, неприличную позицию. Она должна отозвать свой ультиматум. Никто не в праве предъявлять нам ультиматумы. Хотят покинуть Венесуэлу, пусть уходят. Прямо сейчас. Венесуэла продолжит свой путь. К счастью, от Европы мы не зависим".

Гуайдо пригласил верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Венесуэлу, чтобы она увидела реалии жизни населения и оценила нынешнюю ситуацию.

Обращаясь к военным, которые поддержали Мадуро, но были бы готовы сейчас перейти на сторону Гуайдо, оппозиционер пообещал амнистию. "Пора начать соблюдать Конституцию. Не время бояться и отступать. Настало время, чтобы начать уважать народ Венесуэлы. Солдаты Венесуэлы, я даю вам приказ: не стреляйте в венесуэльцев", - сказал Гуайдо.

В переживающий политический и экономический кризис Венесуэле не стихают массовые протесты. На этом фоне 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Действующий президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.