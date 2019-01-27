Протест в Белграде: президента призывают к отставке

В Белграде прошла массовая акция протеста в ходе которой демонстранты призывали президента Александра Вучича добровольно уйти в отставку.

Несмотря на холодную погоду, тысячи человек пришли к философскому факультету Белградского университета. Перед собравшимися выступили бывший судья Верховного суда Зоран Ивошевич и преподаватель профессор Чедомир Чупич. Они обвинили Вучича в том, что тот по их мнению, взял в свои руки законодательную и исполнительную власть и установил самовластие.

Затем манифестанты прошли по центральным улицам Белграда. Это уже восьмая подобная акция в Сербии за последние два месяца. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.