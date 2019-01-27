Франциск: "Церковь ранена своим грехом"

"Собственный грех нанес рану католической церкви", - заявил папа римский Франциск, имея в виду многочисленные сексуальные скандалы, в которые оказалась втянута Римско-католическая церковь. Эти слова прозвучали во время выступления понтифика в Панаме. "Из-за происходящего люди утрачивают веру", - добавил Франциск.

"Братья и сестры, надежда исчезает, когда мы видим церковь, раненую собственным грехом, церковь, которая столько раз оказывалась не в состоянии услышать крики людей, скрывающие голос Бога: "Господи, почему ты покинул меня?"

На протяжении нескольких лет вокруг римско-католической церкви не утихают скандалы. В разных странах – в том числе в Австралии, Германии, Франции, США - в адрес священнослужителей звучат обвинения в сексуальном насилии над детьми. А Ватикан обвиняют в том, что он замалчивал информацию об этих преступлениях.