Филиппины: взрыв в католическом соборе

По меньшей мере 20 человек, по уточненным данным, стали жертвами взрывов, прогремевших в воскресенье на юге Филиппин. Десятки пострадали. Власти осудили нападение, и пообещали приложить все усилия с тем, чтобы террористы оказались за решеткой.

Взрывы произошли один за другим после мессы в кафедральном соборе города Холо (провинция Сулу). Сообщается, что одно самодельное взрывное устройство сработало в самом здании, второе - у входа в него в момент, когда филиппинские военнослужащие оказывали помощь людям.

Среди погибших и пострадавших как мирные граждане так и военные. Более 80 человек получили ранения разной степени тяжести. Многие были направлены в больницы. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Однако, как отмечают наблюдатели, в данном районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки "Абу Сайяф".