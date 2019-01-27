В Иракском Курдистане совершено нападение на турецкую военную базу

По меньшей мере один демонстрант погиб во время нападения на турецкую военную базу около города Дахук в Иракском Курдистане. Как сообщают местные власти, пока непонятно, что именно стало причиной смерти. По одной версии, протестующий мог быть убит турецким военным. По другой – он мог погибнуть во время взрыва, который прогремел из-за того, что демонстранты начали поджигать автомобили на территории базы.

Министерство обороны Турции возложило ответственность за случившееся на Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией.

Нападение на военных было вызвано недовольством местного населения авиаударами, которые ВВС Турции наносят по объектам РПК. Во время недавнего авиаобстрела погибли более 20 членов Рабочей партии Курдистана.