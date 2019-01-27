"Кто умнее - человек или рыба?": в Болгарии проходит ЧМ по подлёдной рыбалке

Кто умнее – человек или рыба? На такой "философский" вопрос найти ответ хотят участники чемпионата мира по подлёдной рыбалке. Турнир проходит на озере Широка Поляна в Болгарии. Условия просты – победит та команда, которая выловит больше рыбы. В особом почете у участников – окунь и плотва.

"Чем меньше рыба, тем ее сложнее поймать. Чем она больше, тем, наоборот, легче ее выловить. И если ты можешь поймать много мелкой рыбы, значит, ты настоящий профессионал. Может быть, идея этого чемпионата в том, чтобы понять, кто умнее – ты или рыба", - говорит капитан финской команды Элиса Саарела.

Даже добраться до места соревнований – уже приключение. Участников ждали по дороге огромные сугробы и вода по колено. В самом начале турнира рыбакам нужно было просверлить лунки. А после этого началась самая приятная часть соревнований – несколько часов рыбалки.