Паника после известия о возможном прорыве еще одной дамбы

В Бразилии панику вызвало известие о риске прорыва еще одной дамбы. Причем в том же регионе, где буквально два дня назад произошла аналогичная трагедия, унесшая жизни десятков людей.

Из-за подъема уровня воды в срочном порядке были эвакуированы населенные пункты, расположенные близ одной из горнодобывающих шахт в муниципалитете Брумадинью. Через несколько часов власти объявили, что риска больше нет. Однако местные жители не торопятся возвращаться в свои дома.

"Все в отчаянии. Похватали самое необходимое и перебрались на возвышенность. Оставили все нажитое, взяли детей, стариков и отправились в безопасное место. Никто не хочет оказаться в низине в случае повторения трагедии", - заявил один из жителей Брумадинью.

Тем временем в штате Минас-Жерайс продолжаются поисковые работы в районе, где ранее произошел прорыв другой дамбы, которая по сути служила резервуаром отработанной воды с местного рудника. К настоящему времени подтверждена гибель 34 человек, однако около 300 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Поток буквально смел несколько населенных пунктов. Шансов отыскать живых крайне мало, говорят спасатели.

"Правительство ничего не делает для безопасности людей, усиления контроля за частными компаниями, которые обслуживают эти объекты, - говорит Луиш Жардим Вандерлэй, эксперт по горнорудной промышеленности из Университета Рио-де-Жанейро. - Власти исходят из того, что компании должны вести себя ответственно. Однако на практике все происходит с точностью до наоборот".

В Минас-Жерайс, не дожидаясь помощи властей, добровольцы организовали доставку продуктов питания и предметов первой необходимости для пострадавших, которые из-за ЧП лишились своих домов и оказались фактически без средств к существованию. Всего здесь проживают около тысячи человек. В районе объявлен трехдневный траур.