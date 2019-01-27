В Бельгии 70 тысяч человек вышли на "Марш в защиту климата"

70 тысяч бельгийцев вышли на улицы Брюсселя на "Марш в поддержку климата". Акция была призвана побудить власти стран Европы к более активным шагам по ограничению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Несмотря на холодную и дождливую погоду в столицу Бельгии съехались люди со всех регионов страны - из Фландрии, Валлонии. Причем в марше приняло участие немало молодежи.

"Мы хотим, что правительства радикальным образом изменили подход к проблеме сохранения климата, к проблеме потребления, к проблеме переработки отходов, - говорят участники шествия. - Все это требует серьезных размышлений и мы считаем, что гражданское общество должно принимать в этом самое активное участие. Ведь речь по сути идет о том, на какой планете будут жить следующие поколения".

Это уже не первая подобная акция в Брюсселе. 24 января в бельгийской столице прошел марш "Молодежи в защиту климата", который собрал беспрецедентное для такого события число участников - более 30 тысяч старшеклассников и студентов.

Инициаторы молодежного марша были вдохновлены примером шведской школьницы Греты Тунберг - она стала широко известна в социальных сетях благодаря своей активной позиции в защиты природы. В результате ей даже удалось выступить с трибуны ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.