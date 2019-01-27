Памятные мероприятия в Освенциме

В Польше прошли памятные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау. В музее, созданном в 1947 г. на месте бывшего концлагеря, собрались десятки бывших заключённых и официальные делегации из многих стран мира, в том числе России. К собравшимся обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В своём выступлении он сделал акцент на ответственности Германии за преступления нацистов.

К стене блока 11, у которой в 1940-е гг. нацисты расстреляли десятки тысяч человек, были возложены венки. В Аушвиц-Биркенау были уничтожены свыше миллиона евреев, свезённых сюда со всей оккупированной нацистами Европы. По разным данным, всего в этом лагере смерти, созданном в 1940 г., погибли от 1,5 до 2 млн человек разной национальности, в том числе около 15 тысяч советских граждан.

В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим в январе 1945 г. погибли свыше 200 советских солдат и офицеров. По решению ООН 27 января отмечается во всё мире как Международный день памяти жертв Холокоста.