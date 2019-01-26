"Желтая ночь" в Париже

Во Франции "желтые жилеты" провели одиннадцатую субботу протестов. Вечером в Париже сотни человек, сочувствующих движению, собрались на площади Республики, чтобы присоединиться к так называемой "желтой ночи". Днем демонстрации прошли в ряде городов страны. По данным МВД Франции на улицы вышли порядка 70 тысяч манифестантов.

В столице представители движения отправились маршем из четырех разных точек, чтобы затем объединиться у площади Бастилии. В акции приняли участие по меньшей мере четыре тысячи человек. На Елисейских полях звучали призывы к отставке президента Эммануэля Макрона.

Манифестации состоялись в Лионе, Нанте, Марселе..... Тысячи демонстрантов прошли по центру Тулузы. "Выйти из ЕС, зоны евро и НАТО" - гласили плакаты. Шествия носили в основном мирный характер.

Но без столкновений не обошлось. В Париже группы протестующих строили баррикады и поджигали мусорные баки. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. В ходе беспорядков задержаны десятки манифестантов. Есть пострадавшие.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты обвинили власти в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Правительство и президент пытаются наладить диалог с "желтыми жилетами".