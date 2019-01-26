СБ ООН обсудил ситуацию в Венесуэле: что ждет Николаса Мадуро?

В субботу Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле, где с начала недели не стихают массовые протесты, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым главой государства.

Как и ожидалось позиции сторон разделись: Запад настаивает на проведении досрочных выборов в Венесуэле, а Москва и Пекин выступают против и не видят оснований для вмешательства в ситуацию.

Выступая на заседании Совбеза глава Госдепартамента США Майк Помпео призвал все страны отказаться от поддержки "мафиозного режима" Мадуро. "Настало время выбрать на чьей мы стороне. Игры закончились, больше никаких отсрочек", - сказал Помпео.

По словам главы Госдепа, именно политика Мадуро привела к тяжелейшему кризису в Венесуэле. В ответ представитель России заявил, что вмешательство в дела этой страны лишь усугубит ситуацию.

"Венесуэла не представляет угрозы миру и безопасности. Если уж что и представляет угрозу миру, так это беззастенчивые и агрессивные действия США и их союзников, направленные на свержение законно избранного президента (Николаса Мадуро - прим.ред.)", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Еще перед заседанием Совета Безопасности ООН страны ЕС распространили заявление, в котором фактически поставили Мадуро ультиматум. Она заявили, что если в ближайшую неделю не будет объявлено о проведении досрочных выборов в Венесуэле, то они признают лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой государства.