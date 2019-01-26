Страны ЕС поставили Мадуро ультиматум

На фоне политического кризиса в Венесуэле у Мадуро фактически не осталось шансов сохранить власть. Поддержка со стороны населения мизерная, а мировое сообщество, за исключением России, и вовсе объявило Мадуро бойкот.

Европейские лидеры уже дали понять, что если в Венесуэле в кратчайшие сроки не пройдут всеобщие выборы, то они признают Хуана Гуайдо легитимным главой государства.

"Мы не стремимся к свержению правительства в Венесуэле. Мы хотим демократических перемен и свободных выборов в стране, - заявил в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес. - Мы даем Николасу Мадуро восемь дней, чтобы объявить о проведении досрочных выборов. Если этого не произойдет, то Испания признает президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо".

Это требование поддержали Париж, Берлин и Лондон. Как отмечают наблюдатели, речь, по сути, идет об ультиматуме.

В МИД России на эти заявления отреагировали, как и ожидалось, критически. "За всем этим отчетливо просматривается "дирижерская палочка" Вашингтона", - подчеркнули в дипведомстве.

С начала недели в Венесуэле не стихают массовые протесты. На этом фоне 23 января Хуан Гуайдо - спикер парламента Венесуэлы - объявил себя временным главой государства. Его сразу же признали Соединенные Штаты, а также целый ряд стран Латинской Америки.

В ответ Мадуро назвал происходящее государственным переворотом, а Гуаидо "марионеткой США" и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.