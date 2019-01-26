Авиакатастрофа над Италией: жертв всё больше

Число жертв авиакатастрофы в небе над Италией возросло до семи. Еще два человека госпитализированы. Днём ранее над областью Валле-д'Аоста недалеко от границы с Францией столкнулись туристический самолет и вертолет, после чего оба воздушных судна упали на ледник в Альпах. Как сообщают итальянские СМИ, трагедия произошла в тот момент, когда вертолет поднимался в воздух, а самолет, наоборот, садился на землю.

В интервью радиостанции RAI сотрудник полиции рассказал, что французский самолет пересек границу с Италией, не сообщив об этом итальянским воздушным службам. Однако точные причины катастрофы следователям еще только предстоит выяснить.