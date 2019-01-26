Скончался Мишель Легран

В Париже скончался автор музыки к фильмам композитор и дирижер Мишель Легран, ему было 86 лет.

"Я пришёл к убеждению, что смерть - это не конец. Жизнь продолжается и потом, но уже по-другому", - сказал как-то Легран. Эти слова легендарного композитора появились в Twitter французской синематеки.

Легран – автор музыки к фильмам "Шербурские зонтики", "Девушки из Рошфора", "Сладкий ноябрь", "Лето 42". Французский композитор трижды становился оскаровским лауреатом и пять раз выигрывал "Грэмми". В его дискографии более 100 альбомов. Среди тех, с кем работал Легран, были Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Жан-Люк Годар.