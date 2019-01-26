Ромина Сала: "Мы не прекратим поиски Эмилиано"

Ромина Сала, сестра пропавшего футболиста Эмилиано Салы, посетила Кардифф. Женщина увидела место, куда болельщики "Кардифф Сити" несут клубные майки и шарфы. Самолет, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с экранов радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены.

"Мы пойдем до конца. Мы не перестанем искать Эмилиано. Никогда. Эми где-то же находится... И пилот тоже. И мы их найдем", - сказала сестра футболиста.

Ромина Сала обратилась с просьбой возобновить операцию. Между тем спасатели считают, что шансы выжить у людей, находившихся на борту, чрезвычайно малы. Но в Кардиффе, Нанте и на родине Салы надеются на чудо. Выступавший ранее за французский "Нант" 28-летний Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" во время зимнего трансферного окна. Он подписал контракт с клубом 19 января на 3,5 года.